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Большая часть людей предзаказала именно ультимативное издание GTA 6 за $ 100

Большая часть людей предзаказала именно ультимативное издание GTA 6 за $ 100
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Глава Take-Two Штраус Зельник рассказал, что большая часть предзаказов GTA 6 принадлежит ультимативному изданию. Оно стоит $ 100, а базовое продаётся за $ 80.

Зельник подчеркнул, что люди активнее скупают именно ультимативное издание, поскольку в него включён дополнительный контент в виде косметических предметов и миссии по восстановлению старых машин.

Босс Take-Two считает, что предзаказ за $ 100 в первых рядах наверняка оформили хардкорные геймеры и большие фанаты франшизы. Впрочем, доля предзаказов обычного издания тоже есть, хоть она наверняка и меньше.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Геймплей тайтла покажут 27 августа.

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