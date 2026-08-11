Мультфильм «Миньоны и монстры» вышел в онлайне

Сегодня состоялась цифровая премьера мультфильма «Миньоны и монстры». Картину уже можно посмотреть в зарубежных онлайн-сервисах.

Сюжет переносит миньонов в 1920-е годы. Теперь они решают снять собственный фильм ужасов в Голливуде. Для этого им предстоит найти самых страшных существ.

Лента выступила третьей частью спин-оффа про миньонов и седьмым фильмом во франшизе «Гадкий я». Новая картина про знаменитых существ из «Гадкого я» вышла в мировом прокате 1 июля. Она показала худший старт в серии, поскольку первоначальные сборы оказались слабыми, но в итоге всё равно удалось собрать неплохую кассу в прокате.