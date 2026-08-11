15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатель «Секретных материалов» хочет ещё раз перезапустить сериал

Создатель «Секретных материалов» хочет ещё раз перезапустить сериал
Комментарии

По данным The Hollywood Repoter, создатель «Секретных материалов» Крис Картер хочет, чтобы у сериала был ещё один перезапуск. У Криса даже есть представление, как это должно быть.

По его словам, у него есть план на 10-й и 11-й сезоны шоу. Картер рассчитывает, что их сюжет тоже будет посвящён Малдеру и Скалли. Других подробностей пока нет.

У нас было воссоединение в честь 30-летия сериала в Миннесоте, и ко мне подходили дети, чьи родители даже не были знакомы, когда состоялась премьера «Секретных материалов», и говорили, что они фанаты сериала. Удивительно, что сериал существует и остаётся таким же популярным спустя 30 с лишним лет.

Кстати, перезапуску шоу Райана Куглера создатель «Секретных материалов» мешать никак не хочет. Он выступает продюсером, но не работает над проектом напрямую.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android