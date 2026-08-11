Создатель «Секретных материалов» хочет ещё раз перезапустить сериал

По данным The Hollywood Repoter, создатель «Секретных материалов» Крис Картер хочет, чтобы у сериала был ещё один перезапуск. У Криса даже есть представление, как это должно быть.

По его словам, у него есть план на 10-й и 11-й сезоны шоу. Картер рассчитывает, что их сюжет тоже будет посвящён Малдеру и Скалли. Других подробностей пока нет.

У нас было воссоединение в честь 30-летия сериала в Миннесоте, и ко мне подходили дети, чьи родители даже не были знакомы, когда состоялась премьера «Секретных материалов», и говорили, что они фанаты сериала. Удивительно, что сериал существует и остаётся таким же популярным спустя 30 с лишним лет.

Кстати, перезапуску шоу Райана Куглера создатель «Секретных материалов» мешать никак не хочет. Он выступает продюсером, но не работает над проектом напрямую.