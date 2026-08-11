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Сборы фильма ужасов «Обсессия» превысили 500 млн рублей

Сборы фильма ужасов «Обсессия» превысили 500 млн рублей
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11 августа сборы фильма ужасов «Обсессия» в России превысили 500 млн рублей. Хоррор постепенно завершает своё выступление в прокате, которое началось ещё в мае. Большая часть суммы приходится на версию с дубляжом, а примерно 10 млн рублей лента собрала на сеансах с субтитрами.

Тем временем в мировом прокате сборы хоррора почти достигли $ 500 млн. Лента стала невероятно успешной для студии Blumhouse, собрав более чем в 600 раз больше своего скромного бюджета в $ 750 тыс. Вдобавок фильм ужасов обогнал крупнобюджетный блокбастер «Мандалорец и Грогу» по «Звёздным войнам» и многие другие ленты 2026 года.

«Обсессия» рассказывает о Беаре, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания всё больше пугают.

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