Комедия «Приглашение» с Оливией Уайлд и Сетом Рогеном вышла в онлайне

11 августа состоялась цифровая премьера фильма «Приглашение». Комедию Оливии Уайлд уже можно посмотреть в iTunes, на Amazon Prime и других онлайн-кинотеатрах спустя полтора месяца после выхода в прокат. За этот срок фильм собрал около $ 42 млн и должен был выйти в России, однако премьеру отложили на неопределённый срок.

«Приглашение» выступает ремейком испанского фильма «Соседи сверху». В центре истории супружеская пара, которая уже устала друг от друга, однако у них есть совместное любимое занятие — обсуждение соседей, которых они решают впервые пригласить в гости.

Главные роли в картине сыграли Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), Сет Роген («Киностудия»), Оливия Уайлд («Гонка») и Пенелопа Крус («Всё о моей матери»). Режиссёром выступила сама Оливия Уайлд.