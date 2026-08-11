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Начались съёмки 14-го сезона медицинской драмы «Склифосовский»

Начались съёмки 14-го сезона медицинской драмы «Склифосовский»
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Кинокомпания «Русское» объявила о старте производства 14-го сезона сериала «Склифосовский». Съёмки медицинской драмы займут несколько месяцев, после чего она выйдет на телевидении и в онлайн-кинотеатрах.

В центре повествования 14-го сезона окажутся врачи Института скорой помощи имени Склифосовского, которым предстоит пережить смерть заведующего отделением нейрохирургии и привыкнуть к новому руководителю – молодому доктору наук Льву Раевскому. Параллельно герои также сталкиваются с личными испытаниями.

Главные роли в 14-м сезоне снова исполнят Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Андрей Ильин, Дмитрий Миллер и другие актёры. Режиссёром вновь выступит Юлия Краснова.

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