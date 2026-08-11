Фильм «Приключения Клиффа Бутта» с Брэдом Питтом отложили до 2027 года — СМИ

Уже 25 ноября должен состояться релиз фильма «Приключения Клиффа Бутта» — продолжения комедии «Однажды в… Голливуде». Лента расскажет о каскадёре Клиффе, который работает на голливудские киностудии и решает их закулисные проблемы разными способами.

Как сообщает издание World of Reel, ленту всё же могут перенести на 2027 год из-за проблем с производством. Инсайдеры сообщают, что режиссёру Дэвиду Финчеру не нравится текущий вид картины, из-за чего он попросил у руководства Netflix выделить бюджет на большие пересъёмки. Руководство стриминга отказало в просьбе, однако всё же предоставило постановщику «Бойцовского клуба» несколько дней на досъёмки некоторых эпизодов.

При этом у «Приключений Клиффа Бутта» пока нет готовой монтажной версии — сообщается, что Финчер почти не работал над лентой этим летом из-за личных обстоятельств. В результате за три месяца до релиза у постановщика нет даже примерного вида картины с Брэдом Питтом и пока неясно, изменится ли ситуация после небольших досъёмок.

Сам Финчер и Netflix пока не комментировали ситуацию.