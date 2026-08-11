Расписание выхода сериала «Большая фарма» от Okko
27 августа стартует сериал «Большая фарма». Шоу расскажет об учёных Александре и Владимире, которые изобрели лекарство от всех болезней, включая рак. Однако препарат становится причиной разлада в семье медиков. Сын Гиреева Евгений помогает отцу с продвижением, а дочь Полина уверена, что брату нужны только деньги. Сам учёный разрывается между желанием спасти мир и разбогатеть.
В первый сезон проекта войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 29 октября.
Расписание выхода сериала «Большая фарма» от Okko
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|27 августа
|2-я серия
|3 сентября
|3-я серия
|10 сентября
|4-я серия
|17 сентября
|5-я серия
|24 сентября
|6-я серия
|1 октября
|7-я серия
|8 октября
|8-я серия
|15 октября
|9-я серия
|22 октября
|10-я серия
|29 октября
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