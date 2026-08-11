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Сериал Большая фарма (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Большая фарма» от Okko
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27 августа стартует сериал «Большая фарма». Шоу расскажет об учёных Александре и Владимире, которые изобрели лекарство от всех болезней, включая рак. Однако препарат становится причиной разлада в семье медиков. Сын Гиреева Евгений помогает отцу с продвижением, а дочь Полина уверена, что брату нужны только деньги. Сам учёный разрывается между желанием спасти мир и разбогатеть.

В первый сезон проекта войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 29 октября.

Расписание выхода сериала «Большая фарма» от Okko

ЭпизодДата выхода
1-я серия27 августа
2-я серия3 сентября
3-я серия10 сентября
4-я серия17 сентября
5-я серия24 сентября
6-я серия1 октября
7-я серия8 октября
8-я серия15 октября
9-я серия22 октября
10-я серия29 октября
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