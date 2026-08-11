Цены на ноутбуки и ПК снова вырастут — теперь из-за лицензии Windows

По прогнозам экспертов, ноутбуки и персональные компьютеры вновь подорожают — на этот раз причиной стало повышение цен на операционные системы Windows.

Обычных пользователей изменения не затронут, но для производителей техники цены выросли сразу на 7–10% за год (хотя обычно поднимались максимум на 2–3%). Сами производители компьютеров перенесут дополнительные расходы на покупателей, так что устройства будут становиться всё дороже.

Ранее эксперты назвали обновления Windows положительным фактором для развития российских операционных систем: из-за борьбы Microsoft с пиратством отечественные ОС получат больше шансов на развитие.