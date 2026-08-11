Актриса, сыгравшая Лаванду Браун в «Гарри Поттере», получила с Onlyfans больше, чем в кино

Исполнительница роли Лаванды Браун в фильмах «Гарри Поттер» Джесси Кейв рассказала, насколько успешным оказалось решение открыть Onlyfans в 2025 году.

По словам актрисы, за один год она заработала больше денег, чем за всю карьеру в кино. Подписка на её Onlyfans стоит $ 6, также Кейв получает деньги за разовые сообщения — за один день вышло более $ 20 тыс.

Девушка призналась, что изначально шла на Onlyfans, чтобы перебиться несколько месяцев без ролей, но в итоге это стало постоянным заработком. При этом Кейв подчеркнула, что избегает откровенного контента, выкладывая фотографии со своими длинными волосами.