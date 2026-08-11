Начались съёмки сказки «Три поросёнка» с Никитой Кологривым — фото с площадки

В России стартовал съёмочный процесс семейного фильма «Три поросёнка» по мотивам одноимённой сказки. Главную роль в сказке сыграет популярный актёр Никита Кологривый.

Сюжет фильма расскажет о трёх избалованных братьях, которые отправляются на перевоспитание в деревню к дедушке. Там мальчики увлекаются поисками легендарного цветка, который может исполнить желания, но случайно освобождают колдуна Волколака, а сами превращаются в поросят.

Фильм «Три поросёнка» выйдет в 2027 году, а пока создатели делятся первыми фото со съёмочной площадки, на которых можно увидеть персонажа Кологривого и других героев.