«Никогда не делала ничего подобного»: Моника Белуччи — о съёмках в новом фильме «Кеттиче»

61-летняя актриса Моника Белуччи призналась, что съёмки в новом фильме «Кеттиче» стали для неё кардинально новым опытом.

Я никогда не делала ничего подобного. Я была на съёмочной площадке в пижаме, с ножом в руке и в тапочках на ногах. Женщина, которую я играла, отказалась от своей женственности.

Было интересно играть эту жену и мать, которая олицетворяет тревогу и разочарование, скрывающиеся за совершенством угасающего высшего общества. Она несчастная женщина, озлобленная, в ней есть что-то от ярости, но она не может дать ей выход.

Премьера фильма «Кеттиче» состоится на кинофестивале в Локарно, который проходит в эти дни. Лента рассказывает о душевных терзаниях подростка, теряющего себя на фоне подруги, а Белуччи сыграет его мать.