15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Никогда не делала ничего подобного»: Моника Белуччи — о съёмках в новом фильме «Кеттиче»

«Никогда не делала ничего подобного»: Моника Белуччи — о съёмках в новом фильме «Кеттиче»
Комментарии

61-летняя актриса Моника Белуччи призналась, что съёмки в новом фильме «Кеттиче» стали для неё кардинально новым опытом.

Я никогда не делала ничего подобного. Я была на съёмочной площадке в пижаме, с ножом в руке и в тапочках на ногах. Женщина, которую я играла, отказалась от своей женственности.
Было интересно играть эту жену и мать, которая олицетворяет тревогу и разочарование, скрывающиеся за совершенством угасающего высшего общества. Она несчастная женщина, озлобленная, в ней есть что-то от ярости, но она не может дать ей выход.

Премьера фильма «Кеттиче» состоится на кинофестивале в Локарно, который проходит в эти дни. Лента рассказывает о душевных терзаниях подростка, теряющего себя на фоне подруги, а Белуччи сыграет его мать.

Материалы по теме
Фильм «Приключения Клиффа Бутта» с Брэдом Питтом отложили до 2027 года — СМИ
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android