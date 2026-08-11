Трейлер фильма «Тайный дневник Верити» с Энн Хэтэуэй — премьера 2 октября

Компания Amazon представила дебютный трейлер фильма «Тайный дневник Верити». Триллер по мотивам книги Колин Гувер выйдет в мировых кинотеатрах 2 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon MGM. Права на видео принадлежат Amazon.

Будущая лента расскажет о писательнице Лоуэн Эшли, которая находится на грани финансового краха. Однажды она получает предложение дописать романы Верити Кроуфорд в роскошном поместье, где ей предстоит раскрыть тайны его обитателей.

Главные роли в ленте сыграли Энн Хэтэуэй («Одиссея»), Дакота Джонсон («Материалистка») и Джош Хартнетт («Счастливое число Слевина»). Режиссёром картины выступил Майкл Шоуолтер («Мысль о тебе»).