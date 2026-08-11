15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм Тайный дневник Верити (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер онлайн

Трейлер фильма «Тайный дневник Верити» с Энн Хэтэуэй — премьера 2 октября
Комментарии

Компания Amazon представила дебютный трейлер фильма «Тайный дневник Верити». Триллер по мотивам книги Колин Гувер выйдет в мировых кинотеатрах 2 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon MGM. Права на видео принадлежат Amazon.

Будущая лента расскажет о писательнице Лоуэн Эшли, которая находится на грани финансового краха. Однажды она получает предложение дописать романы Верити Кроуфорд в роскошном поместье, где ей предстоит раскрыть тайны его обитателей.

Главные роли в ленте сыграли Энн Хэтэуэй («Одиссея»), Дакота Джонсон («Материалистка») и Джош Хартнетт («Счастливое число Слевина»). Режиссёром картины выступил Майкл Шоуолтер («Мысль о тебе»).

Материалы по теме
«Крёстный отец» от мира фэнтези. Каким получился третий сезон «Дома дракона»
«Крёстный отец» от мира фэнтези. Каким получился третий сезон «Дома дракона»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android