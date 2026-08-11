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Авторы Until Dawn и The Dark Pictures из студии Supermassive Games объявили о сокращениях

Авторы Until Dawn и The Dark Pictures из студии Supermassive Games объявили о сокращениях
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Британская игровая студия Supermassive Games объявила о сокращениях — работы лишатся около 75 человек, что составляет около 25% от общего числа сотрудников.

Создатели Until Dawn, The Dark Pictures Anthology и The Quarry рассказали, что уже начали консультации с работниками. На данный момент студия планирует сосредоточиться на поддержке сотрудников, которые попали под сокращение.

В конце июня Supermassive Games покинул её руководитель — игроки связывают его уход и грядущие сокращения с неудачным релизом новой игры Directive 8020 в жанре хоррора, которая получила смешанные отзывы игроков и критиков.

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