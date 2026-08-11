15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джеффри Дин Морган рассказал, как его избила старушка из-за Нигана в «Ходячих мертвецах»

Джеффри Дин Морган рассказал, как его избила старушка из-за Нигана в «Ходячих мертвецах»
Комментарии

Исполнитель роли Нигана в сериале «Ходячие мертвецы» Джеффри Дин Морган рассказал, что регулярно сталкивается с негативом из-за действий своего персонажа. Актёр признал, что его это удивило — он предполагал, что зрители знают о дальнейшей судьбе героя из комиксов.

Особенно Моргану запомнился случай, когда он с Норманом Ридусом встретил 80-летнюю фанатку сериала в кофейне.

Когда эта пожилая леди увидела меня, то ударила сумочкой и начала ругаться матом! Ситуация была серьёзная — помню, как Норман сказал, что нам нужно поскорее убираться отсюда.

Из-за ненависти аудитории актёр хотел уйти из сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» — продюсерам даже пришлось нанимать нового сценариста, чтобы лучше развивать персонажа Моргана.

Материалы по теме
Актриса, сыгравшая Лаванду Браун в «Гарри Поттере», получила с Onlyfans больше, чем в кино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android