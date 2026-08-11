Джеффри Дин Морган рассказал, как его избила старушка из-за Нигана в «Ходячих мертвецах»

Исполнитель роли Нигана в сериале «Ходячие мертвецы» Джеффри Дин Морган рассказал, что регулярно сталкивается с негативом из-за действий своего персонажа. Актёр признал, что его это удивило — он предполагал, что зрители знают о дальнейшей судьбе героя из комиксов.

Особенно Моргану запомнился случай, когда он с Норманом Ридусом встретил 80-летнюю фанатку сериала в кофейне.

Когда эта пожилая леди увидела меня, то ударила сумочкой и начала ругаться матом! Ситуация была серьёзная — помню, как Норман сказал, что нам нужно поскорее убираться отсюда.

Из-за ненависти аудитории актёр хотел уйти из сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» — продюсерам даже пришлось нанимать нового сценариста, чтобы лучше развивать персонажа Моргана.