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PlayStation 5 выпустит панели и геймпады в стиле «Росомахи»

PlayStation 5 выпустит панели и геймпады в стиле «Росомахи»
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Компания Sony выпустит лимитированные аксессуары для консоли PlayStation 5 в стиле Росомахи. Релиз панелей для приставки и геймпадов приурочат к выходу игры Marvel’s Wolverine — 15 сентября.

И панели, и Dual Sense будут продавать в двух вариантах — серебряном и золотом. Геймпад в стиле Росомахи обойдётся фанатам в $ 85 (примерно 7 тыс. рублей), панель — $ 75 (около 6100 рублей). Также можно будет приобрести особую золотую версию PS5 Slim вместе с копией игры за $ 650 (53,6 тыс. рублей).

«Росомаха» — новый проект студии Insomniac Games, создателей «Человека-паука», «Майлза Моралеса» и Ratchet & Clank. Это линейный экшен от третьего лица, который расскажет историю Джеймса Хоулетта, мутанта, вооружённого выдвижными когтями и способностью к самоисцелению. Игра также выйдет 15 сентября.

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