«Мы точно ещё не достигли пика». Rain — о подготовке 100 Thieves к EWC 2026 по CS 2

Рифлер 100 Thieves Ховард rain Нюгор в интервью HLTV рассказал о подготовке команды к Esports World Cup 2026. По словам норвежца, состав ежедневно проводит по три-четыре часа теоретических сессий и перестраивает игру под систему Джека Gizmy фон Шпрекельсена.

Rain отметил, что команда ещё не вышла на максимум, но он уверен в себе перед турниром — играть против тир-1 соперников ему привычнее, чем против непредсказуемых тир-2 составов.

Мы каждый день проводим по три-четыре часа теоретических сессий. Приходится перерабатывать огромный объём информации, чтобы встроиться в систему Gizmy. У него много идей, которые он хочет внедрить. Не думаю, что мы уже вышли на максимум. Мы точно ещё не достигли пика возможностей этого состава, так что потребуется время.

100 Thieves прошла на EWC через отбор, обыграв BC.Game и 1win. Для rain и device это первый совместный турнир тир-1 уровня. Основной этап EWC 2026 по CS 2 стартует 12 августа в Париже.