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По крипипасте и мему «Убийца Джефф» снимут фильм ужасов

По крипипасте и мему «Убийца Джефф» снимут фильм ужасов
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Успех фильма «Закулисье реальности» по одноимённой интернет-легенде вдохновил киноиндустрию на продолжение подобных опытов — теперь началась работа над полнометражкой по крипипасте «Убийца Джефф».

Уже известно, что работать над фильмом будет Савана Мосс, известная по комедийным хоррор-скетчам в TikTok.

Маньяк по имени Джефф хорошо знаком интернет-пользователям по бледному лицу с улыбкой. С конца 2000-х с ним выпустили несколько крипипаст и сделали тысячи мемов.

Только вчера стало известно о работе над другим фильмом ужасов по интернет-легенде — продюсер «Закулисья реальности» снимет картину по теории мёртвого интернета.

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