«Формула успеха не даёт сбоев»: критики высоко оценили четвёртый сезон «Джека Ричера»

12 августа состоится премьера четвёртого сезона остросюжетного сериала «Джек Ричер» с Аланом Ритчсоном в главной роли. А за сутки на агрегаторах появились первые отзывы на продолжение.

На момент публикации на Rotten Tomatoes опубликовано 11 рецензий, все они положительные. Самой низкой оценкой является 3,5/5, при этом чаще встречаются 8-9 из 10. В основном специалисты соглашаются, что сериал остался верен себе и до сих пор увлекает.

Если вам нравились предыдущие сезоны «Ричера», то в четвёртом сезоне вас ждёт то же самое. Я всё жду, когда это случится, когда привычное станет менее желанным — но пока формула успеха не даёт сбоев.

Прошло четыре сезона, а «Ричер» продолжает делать то, что делал с самого начала — вовлекать зрителя в историю необычного героя, разгадывающего сложные тайны.

При этом минимальные изменения всё же есть, и они позволяют поддержать интерес к проекту.

В четвёртой главе «Джек Ричер» полностью погружается в неонуар, перенимая фаталистический, мрачный подход этого жанра — но при этом оставаясь верным своим корням боевика.

Если третий сезон «Ричера» был грубым молотом (хотя и очень эффективным), то четвёртый — это острый скальпель, в котором особое внимание уделяется совершенно новым сценам.