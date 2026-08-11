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Первые оценки и отзывы на четвёртый сезон сериала «Джека Ричер»

«Формула успеха не даёт сбоев»: критики высоко оценили четвёртый сезон «Джека Ричера»
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12 августа состоится премьера четвёртого сезона остросюжетного сериала «Джек Ричер» с Аланом Ритчсоном в главной роли. А за сутки на агрегаторах появились первые отзывы на продолжение.

На момент публикации на Rotten Tomatoes опубликовано 11 рецензий, все они положительные. Самой низкой оценкой является 3,5/5, при этом чаще встречаются 8-9 из 10. В основном специалисты соглашаются, что сериал остался верен себе и до сих пор увлекает.

Если вам нравились предыдущие сезоны «Ричера», то в четвёртом сезоне вас ждёт то же самое. Я всё жду, когда это случится, когда привычное станет менее желанным — но пока формула успеха не даёт сбоев.
Прошло четыре сезона, а «Ричер» продолжает делать то, что делал с самого начала — вовлекать зрителя в историю необычного героя, разгадывающего сложные тайны.

При этом минимальные изменения всё же есть, и они позволяют поддержать интерес к проекту.

В четвёртой главе «Джек Ричер» полностью погружается в неонуар, перенимая фаталистический, мрачный подход этого жанра — но при этом оставаясь верным своим корням боевика.
Если третий сезон «Ричера» был грубым молотом (хотя и очень эффективным), то четвёртый — это острый скальпель, в котором особое внимание уделяется совершенно новым сценам.
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Трейлер четвёртого сезона сериала «Джек Ричер» — премьера 12 августа
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