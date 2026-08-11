15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для кооп-игры Peak вышел финальный апдейт с двумя новыми биомами

Для кооп-игры Peak вышел финальный апдейт с двумя новыми биомами
Комментарии

Студия Landfall выпустила большой патч для кооп-игры Peak под названием «Финальное восхождение». Последнее обновление для знаменитого приключения уже доступно всем владельцам игры на ПК в Steam.

Видео доступно на YouTube-канале Landfall. Права на видео принадлежат Landfall.

Вместе с релизом патча разработчики добавили новые вариации четвёртого и пятого биомов, в которых игроки забирались на самую высокую точку среди опасной лавы. На смену «Кальдере» и «Печи» прошли Gloom («Мрак») — туманное болото, полное опасностей, и The Citadel («Цитадель») — полноценная средневековая крепость со множеством ловушек.

Игроков также ждут новые предметы для восхождений (включая глайдер и джетпак), некий финальный секрет и восьмой уровень сложности Возвышения. Ранее авторы из студии Landfall заявили, что приступили к работе над новыми играми, однако Peak продолжит получать технические патчи и в будущем выйдет на консолях.

Материалы по теме
Пьяные медведи, Булгаков и записки из Dark Souls: побывали в Снежной из Genshin Impact 7.0
Пьяные медведи, Булгаков и записки из Dark Souls: побывали в Снежной из Genshin Impact 7.0
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android