Первый трейлер драмы «Джозефина» с Ченнингом Татумом — фильм выйдет 20 сентября

Создатели предстоящего драматического фильма «Джозефина» опубликовали дебютный тизер-трейлер проекта.

Сюжет расскажет о восьмилетней девочке по имени Джозефина, которая становится свидетельницей жестокого нападения в парке «Золотые ворота». После этого у неё начинаются приступы страха и паранойи.

Главные роли исполнили Ченнинг Татум и Джемма Чан. В картине также снялись Филип Эттингер, Сайра Маккарти, Мейсон Ривз.

Премьера картины состоялась на фестивале «Сандэнс» в рамках драматического конкурса, где была высоко оценена критиками. Теперь «Джозефину» ждёт широкий прокат — за рубежом ленту начнут показывать в кино с 20 сентября.