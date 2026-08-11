Spotify будет удалять из рекомендаций треки, созданные искусственным интеллектом

Сервис для прослушивания музыки Spotify введёт ограничения в отношении музыки, созданной искусственным интеллектом.

Компания отметила, что слушателям не нравится знакомиться с музыкой, а потом узнавать, что она сделана через ИИ — поэтому в профиле нейросетевых авторов будет отметка «ИИ-персонаж». Кроме того, ИИ-треки не будут показываться в рекомендациях — только если сами не подпишитесь на нейросетевую музыку.

Значки «ИИ-персонаж» появятся в середине сентября: до этого времени авторы подобных композиций должны сами сообщить о том, что пользуются искусственным интеллектом. Кроме того, Spotify самостоятельно будет определять таких авторов, а в будущем про ИИ-музыкантов смогут сообщать пользователи.