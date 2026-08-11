Первый тизер «Монстра: Истории Лиззи Борден» — триллер-антология вернётся 17 сентября

Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный тизер четвёртого сезона антологии Райана Мёрфи «Монстр». Шоу с подзаголовком «История Лиззи Борден» вернётся 17 сентября.

Четвёртый сезон «Монстра» будет посвящён девушке из Массачусетса. В 1892 году Лиззи Борден обвинили в убийстве отца и мачехи топором в их общем доме. В итоге она была оправдана, но жестокость, с которой Лиззи совершила преступление, привлекла внимание всей страны, а сама девушка и стала частью массовой культуры.

Видео доступно на YouTube и во ВКонтакте. Права на видео принадлежат Netflix.

Саму Лиззи Борден сыграет Элла Битти («Вражда»). Кроме того, одну из главных ролей вновь исполнит Чарли Ханнэм, который воплотил маньяка Эда Гейна в третьем сезоне. В актёрском составе также задействованы Вики Крипс («Призрачная нить»), Ребекка Холл («Престиж») и Джессика Барден («Лобстер»).