Фанаты Dota 2 организовали конкурс короткометражек к TI15 вместо Valve

Фанатская компания The Final Patch запустила собственный Short Film Contest к The International 2026. Valve в этом году не объявила конкурс короткометражек.

Призовой фонд фанатского конкурса составляет $ 20 тыс. : $ 10 тыс. за первое место, $ 5 тыс. за второе и $ 3 тыс. за третье. Топ-10 финалистов дополнительно получат билеты на следующий TI. Ролик должен быть связан с Dota 2, длиться не более 90 секунд и быть загружен на YouTube. Заявки принимаются до 23 августа через сайт thefinalpatch.com. Победителей объявят до 26 августа.

Организаторы подчёркивают, что конкурс является независимой инициативой и не связан с Valve. Для сравнения: в прошлом году Valve разыгрывала $ 25 тыс. за первое место, а победителей показывали на главной сцене TI.