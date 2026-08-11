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Abyss и Icebox вернутся в соревновательный пул Valorant с началом пятого акта

Abyss и Icebox вернутся в соревновательный пул Valorant с началом пятого акта
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С началом пятого акта сезона-2026 в Valorant обновится маппул соревновательного режима. В ротацию вернутся Abyss и Icebox, а Breeze и Split покинут пул. Пятый акт стартует ориентировочно 19 августа — сразу после завершения четвёртого акта.

Icebox отсутствует в соревновательной ротации с августа 2025 года — почти год. Abyss была убрана из пула в марте 2026-го. Текущий маппул Act 4 состоит из семи карт: Ascent, Breeze, Haven, Lotus, Split, Summit и Sunset. После ротации в соревновательном режиме останутся Ascent, Haven, Lotus, Summit, Sunset, Abyss и Icebox.

Карты, покинувшие соревновательный режим, остаются доступными в обычных и кастомных играх. В январе 2025 года Riot перешла с эпизодов на годовые сезоны с шестью актами в каждом — маппул обновляется с началом каждого акта.

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