Расписание 1-го игрового дня Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2
Сегодня, 12 августа, начинается основная стадия турнира Esports World Cup 2026 по шутеру Counter-Strike 2.
В этот день зрителей ждёт 16 матчей, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Победители перейдут в следующую стадию, а проигравшие упадут в нижнюю сетку.
Расписание EWC 2026 по Counter-Strike 2 на среду, 12 августа
- 12:00. Luminosity (Европа) — GamerLegion (Европа);
- 12:00. BIG (Германия) — Aurora Gaming (Турция);
- 13:30. Team Spirit (Россия) — JiJieHao (Азия);
- 13:30. FUT Gaming (Европа) — TYLOO (Китай);
- 15:00. G2 Esports (Европа) — M80 (США);
- 15:00. magic (Россия) — The MongolZ (Монголия);
- 16:30. Team Falcons (Европа) — K27 (Россия);
- 16:30. Ninjas in Pyjamas (Дания) — Legacy (Бразилия);
- 18:00. BetBoom Team (Россия) — FaZe Clan (Европа);
- 18:00. PARIVISION (Россия) — B8 (Украина);
- 19:30. MIBR (Бразилия) — Astralis (Дания);
- 19:30. Natus Vincere (Европа) — 3DMAX (Франция);
- 21:00. Team Vitality (Франция) — 100 Thieves (Европа);
- 21:00. Wildcard (Северная Америка) — FURIA (Бразилия);
- 22:30. Lynn Vision (Китай) — MOUZ (Европа);
- 22:30. 9z Team (Бразилия) — paiN Gaming (Бразилия).
Турнир по Counter-Strike 2 в рамках фестиваля Esports World Cup 2026 проходит с 12 по 23 августа. 32 коллектива сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 2 млн.
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