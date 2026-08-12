Турнир EWC по CS2 — 2026: где смотреть игры, кто покажет соревнование

Сегодня, 12 августа, пройдёт первый игровой день на турнире Esports World Cup по CS2 – 2026. Соревнование, которое продлится до 23 августа, принимает Париж. В нём участвуют 32 команды, которые разыгрывают $ 2 млн. 27 участников получили приглашение на основе официального рейтинга Valve, остальные прошли через открытые квалификации. В прямом эфире матчи Esports World Cup по CS2 покажет Okko.

Групповой этап пройдёт с 12 по 16 августа. Восемь команд разделены на четыре группы. В плей-офф выйдут четыре лучших коллектива из каждого квартета.

Плей-офф начнётся 19 августа. Все матчи, кроме гранд-финала, пройдут в формате «до двух побед». Гранд-финал состоится 23 августа и пройдёт в формате «до трёх побед».

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