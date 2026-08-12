15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
EWC 2026. Групповой этап. День 1. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Супермена» Николас Холт сыграет профессора Локонса в сериале «Гарри Поттер»

Звезда «Супермена» Николас Холт сыграет профессора Локонса в сериале «Гарри Поттер»
Комментарии

Компания HBO определилась с одной из главных ролей во втором сезоне сериала «Гарри Поттер». Так, в продолжении шоу сыграет актёр Николас Холт — он воплотит на экранах Златопуста Локонса.

Звезде «Безумного Макса» и «Супермена» досталась роль преподавателя от Тёмных искусств, который будет вести предмет на втором курсе обучения Гарри Поттера. По сюжету учитель — известный писатель и шарлатан, который рассказывает о своих приключениях и триумфальных победах над опасными существами, хотя никогда в них не участвовал и ни с кем не сражался.

Сам Холт присоединится к касту сериала «Гарри Поттер» осенью, когда начнутся съёмки продолжения. Первый сезон фантастического шоу стартует уже 25 декабря в онлайн-кинотеатре HBO.

Материалы по теме
«Крёстный отец» от мира фэнтези. Каким получился третий сезон «Дома дракона»
«Крёстный отец» от мира фэнтези. Каким получился третий сезон «Дома дракона»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android