Звезда «Супермена» Николас Холт сыграет профессора Локонса в сериале «Гарри Поттер»

Компания HBO определилась с одной из главных ролей во втором сезоне сериала «Гарри Поттер». Так, в продолжении шоу сыграет актёр Николас Холт — он воплотит на экранах Златопуста Локонса.

Звезде «Безумного Макса» и «Супермена» досталась роль преподавателя от Тёмных искусств, который будет вести предмет на втором курсе обучения Гарри Поттера. По сюжету учитель — известный писатель и шарлатан, который рассказывает о своих приключениях и триумфальных победах над опасными существами, хотя никогда в них не участвовал и ни с кем не сражался.