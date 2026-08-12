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Режиссёр «Кота в сапогах: Последнее желание» намекнул, что продолжение в работе

Режиссёр «Кота в сапогах: Последнее желание» намекнул, что продолжение в работе
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Хануэль Меркадо, режиссёр мультфильма «Кот в сапогах: Последнее желание», намекнул, что работа над продолжением картины продвигается. По его словам, над чем-то сейчас определённо работают, но не стал вдаваться в детали.

Сюжет мультфильма рассказывает о том, как Кот бездумно потратил восемь из девяти своих жизней, а теперь ему предстоит найти способ вернуть все свои жизни и не умереть. В какой-то момент герой окажется у женщины с большим количеством кошек, но позже уйдёт из этого места.

Как и во всех частях «Шрека», Кота в сапогах озвучил Антонио Бандерас. Другим героям свои голоса подарили Сальма Хайек и Крис Миллер. Картина будет продолжением мультфильма «Кот в сапогах».

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