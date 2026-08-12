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Сериальный приквел «Пятница, 13-е» про мать Джейсона Вурхиза будет очень жестоким

Сериальный приквел «Пятница, 13-е» про мать Джейсона Вурхиза будет очень жестоким
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Один из создателей сериала «Хрустальное озеро», приквела «Пятницы, 13-е» про мать Джейсона Вурхиза, рассказал, что шоу будет очень жестоким.

В проекте можно будет увидеть, как Памела Вурхиз совершает жестокие убийства с уровнем насилия, сравнимым с фильмами о Джейсоне.

Здесь есть серия убийств, которые воплощают всё, что показано в фильмах. Надеюсь, это также удовлетворит настоящих фанатов слэшеров, мы к этому придём.

Сериал расскажет о событиях, которые привели к появлению Джейсона и последующим убийствам подростков в лагере. Роль матери маньяка досталась актрисе Линде Карделлини («Зелёная книга»). Ранее стало известно, что в шоу снимется Уильям Кэтлетт («Реальная история»).

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