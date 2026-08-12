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Ремейк фильма ужасов «Одержимая» с Маргарет Куолли выйдет 11 июня 2027 года

Ремейк фильма ужасов «Одержимая» с Маргарет Куолли выйдет 11 июня 2027 года
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В Variety раскрыли дату зарубежного старта проката ремейка фильма ужасов «Одержимая». Показы ленты стартуют 11 июня 2027 года. Одну из главных ролей сыграла Маргарет Куолли, а другую — звезда современных голливудских лент Каллум Тёрнер.

Сюжет «Одержимой» рассказывал, как мужчина по имени Марк по возвращении домой после командировки обнаруживает, что за время отсутствия стал для жены совсем чужим человеком. Он решает узнать всю правду, которая оказывается слишком тяжёлой для него.

Снял ленту режиссёр «Улыбки» Паркер Финн. В актёрский состав ленты также вошли Пол Дано, Диего Кальва и Мадлен Брюэр.

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