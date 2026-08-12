«Человек-паук: Новый день» собрал $ 1,7 млрд за 15 дней

Кассовые сборы «Человека-паука: Новый день» достигли $ 1,7 млрд. Ленте удалось собрать эту сумму за 15 дней проката. Всё движется к тому, что блокбастер соберёт $ 2 млрд.

«Человек-паук: Новый день» рассказывает новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера.

Неофициальная премьера картины в России состоится 20 августа.