Джули Эндрюс не появится в третьей части «Как стать принцессой»

По данным The Hollywood Reporter, в третьей части «Как стать принцессой» не появится Джули Эндрюс. По словам актрисы, которая сыграла бабушку героини Энн Хэтэуэй, она не завершила карьеру в кино, но делает больший акцент на другой работе.

Впрочем, даже в другом случае Джули бы тоже не стала сниматься в триквеле. Она отметила, что ей нет места в этом фильме.

Я действительно прошла через всё это. Я не ушла на покой, но сейчас занимаюсь другой работой — пишу книги, много записываю подкасты и озвучиваю их. Честно говоря, я не думаю, что мне стоит быть частью продолжения.

Третий фильм комедийной серии находится в работе с 2024 года, однако сценарий для него пока что не закончен.