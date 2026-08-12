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Режиссёр «Форсажа 11» Луи Летерье пока не читал сценарий фильма

Режиссёр «Форсажа 11» Луи Летерье пока не читал сценарий фильма
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Луи Летерье, режиссёр следующей части «Форсажа», рассказал, что до сих пор не видел сценарий фильма. При этом постановщик уверяет, что над лентой идёт кропотливая работа.

Интересно то, что, по словам Вина Дизеля, сюжет новой части франшизы — поразительный. По какой-то причине Летерье его ещё не читал, хотя числится режиссёром картины. Впрочем, главные сюжетные ходы он знает, но рассказывать о них, конечно же, пока не может.

Премьера «Форсажа 11» состоится 17 марта 2028 года. Картина получила название Fast Forever («Форсаж навсегда»). Сценаристом ленты выступил автор сюжета «Иллюзии обмана 3» Майкл Лессли.

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