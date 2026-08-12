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Глава Xbox Аша Шарма назвала The Elder Scrolls 6 невероятно масштабной игрой

Глава Xbox Аша Шарма назвала The Elder Scrolls 6 невероятно масштабной игрой
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Глава Xbox Аша Шарма недавно посетила офис Bethesda Game Studios. Разработчики показали топ-менеджеру актуальный билд игры. Шарма осталась от него под впечатлением, она также назвала выдающимися сюжет и масштаб.

Интересно, что Аша скрыла подзаголовок TES 6 звёздочками. Вероятно, это ещё раз говорит о том, что у RPG будет некая приписка в духе Oblivion или Skyrim. Звёздочек восемь, то есть уже можно пытаться понять, что за ними скрыто.

Фото: Twitter (X)

The Elder Scrolls 6 анонсировали ещё в 2018 году. С тех пор об игре говорили в единичных случаях. Кроме короткого тизера под музыку с пейзажем и названием тайтла, ничего нет.

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