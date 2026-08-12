Стартовали съёмки приквела «Одиннадцати друзей Оушена» с Брэдли Купером и Марго Робби

В Монако начались съёмки приквела «Одиннадцати друзей Оушена». В отличие от предыдущих фильмов, которые использовали Монако лишь как элегантный фон, этот проект ставит княжество в центр сюжета.

Действие ленты развернётся в 1962 году в Монако. Картину посвятят родителям Дэнни Оушена — главного героя серии, которого в прошлых фильмах играл Джордж Клуни («От заката до рассвета»). Сюжет приквела будет разворачиваться во время Гран-при Формулы-1.

Главную роль исполнит популярный актёр Брэдли Купер («Мальчишник в Вегасе»). Он также выступит сценаристом и режиссёром проекта. Вместе с ним в ленте также сыграют Марго Робби («Барби») и Вагнер Моура.

Приквел выйдет в прокат в июне 2027 года.