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Стартовал четвёртый сезон сериала «Джек Ричер»

Стартовал четвёртый сезон сериала «Джек Ричер»
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Сегодня на Amazon Prime Video начал выходить четвёртый сезон сериала «Джек Ричер». Для просмотра доступны первые три серии. Финальный эпизод выпустят 16 сентября.

Продолжение основано на книге Gone Tomorrow Ли Чайлда. По сюжету главный герой становится свидетелем самоубийства в метро Нью-Йорка. Он быстро выясняет, что женщина была сотрудницей Пентагона, замешанной в заговоре крупного политика и террористических группировок. Ричер начинает расследование дела вместе с братом погибшей Джейкобом, чтобы найти её пропавшего сына Питера и выбраться из опасной передряги живым.

«Джек Ричер» — один из флагманских сериалов Amazon. Шоу рассказывает о жизни бывшего спецагента, который решает вопросы с помощью своей смекалки, высокого интеллекта и невероятной физической силы.

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