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Продажи симулятора пряток Meccha Chameleon достигли 20 млн копий за два месяца

Продажи симулятора пряток Meccha Chameleon достигли 20 млн копий за два месяца
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Создатели популярной игры Meccha Chameleon раскрыли актуальный тираж проекта. По состоянию на 12 августа общий тираж симулятора пряток на самом видном месте превысил отметку в 20 млн копий.

Такого результата Meccha Chameleon достигла за два месяца продаж — релиз игры состоялся 12 июня. Приключение продолжает привлекать новую аудиторию в том числе благодаря роликам на YouTube и TikTok, где игроки делятся своими находками для пряток и собирают миллионы просмотров.

Meccha Chameleon — полноценные онлайн-прятки от инди-разработчиков из Японии. Игроки управляют нарисованными белыми человечками, которых нужно красить, чтобы сливаться с окружением и прятаться от других игроков до конца раунда. Сейчас игра доступна на ПК в Steam, однако в дальнейшем проект могут портировать и на консоли.

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