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Фильм Астрал 6: Они уже здесь (2026) — дата выхода в России, когда выйдет в кинотеатрах, где смотреть

Фильм ужасов «Астрал 6: Они уже здесь» выйдет в кинотеатрах России 3 сентября
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21 августа состоится премьера фильма «Астрал 6: Они уже здесь». Продолжение культовой серии хорроров можно будет официально посмотреть в мировых кинотеатрах, однако до России лента так и не добралась из-за ухода студии Sony Pictures.

Тем временем российские кинотеатры назвали дату неофициального релиза ленты в стране. Хоррор выйдет в России 3 сентября — спустя неделю после запуска в странах ближнего зарубежья. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. До некоторых киносетей фильм доберётся в субботу, 5-го числа.

«Астрал 6: Они уже здесь» расскажет историю молодой матери Джеммы, которая однажды оказывается в астральном измерении. Она умеет возвращать существ в реальный мир, из-за чего опасные демоны вырываются наружу и грозятся уничтожить всё живое.

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