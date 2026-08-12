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Aspyr выпустит ремастеры игр по «Властелину колец» после War in the North

Aspyr выпустит ремастеры игр по «Властелину колец» после War in the North
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11 августа компания Aspyr выпустила переиздание The Lord of the Rings: War in the North. Кооперативный экшен вновь стал доступен на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch после того, как Warner Bros. сняла игру с продажи.

Вместе с релизом игры Aspyr также прокомментировала будущее игр по «Властелину колец». Как оказалось, компания планирует перевыпустить и другие популярные проекты по вселенной.

The Lord of the Rings: War in the North — первая игра по «Властелину колец» от Aspyr. Фанаты могут ожидать ещё больше классических релизов от Aspyr по их любимой франшизе в будущем!

Возможно, Aspyr займётся переизданиями в том числе культовых проектов по «Властелину колец»: стратегией Battle for Middle-Earth, экшеном Conquest, ролевой игрой The Third Age и другими играми, которые разрабатывала компания Electronic Arts в 2000-х. В самой компании пообещали поделиться всеми подробностями в будущем.

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