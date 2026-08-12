20 лучших сиквелов в истории кино от IndieWire — в топе «Супер Майк» и «Крёстный отец 2»

Американское издание IndieWire представило топ-100 лучших сиквелов в истории. С помощью редакционного голосования журналисты составили список лучших продолжений в киноиндустрии.
Так, лидером топа внезапно оказался «Супер Майк XXL» — музыкальная драма с Ченнингом Татумом. Авторы отметили, что лента идеально иллюстрирует то, насколько другим и необычным может быть сиквел по отношению к оригиналу. На втором месте оказался «Крёстный отец 2» Френсиса Форда Копполы, замкнул тройку «2046» от китайского режиссёра Вонга Кар-Вая.
В первую десятку также вошли «Рассвет мертвецов», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Приключения Паддингтона 2» и «Чужие» Джеймса Кэмерона.
20 лучших сиквелов в истории кино от IndieWire
- «Супер Майк XXL» (2015).
- «Крёстный отец 2» (1974).
- «2046» (2004).
- «Мир Апу» (1959).
- «Рассвет мертвецов» (1978).
- «Сквозь оливы» (1994).
- «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015).
- «Взгляд тишины» (2014).
- «Приключения Паддингтона 2» (2018).
- «Чужие» (1986).
- «Невеста Франкенштейна» (1935).
- «Звёздные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар» (1980).
- «Перед закатом» (2004).
- «Три цвета: Красный» (1994).
- «Терминатор 2: Судный день» (1991).
- «Миссия невыполнима: Последствия» (2018).
- «Сувенир: Часть 2» (2021).
- «Твин Пикс: Сквозь огонь» (1992).
- «Звёздные войны: Последние джедаи» (2017).
- «Завещание доктора Мабузе» (1933).