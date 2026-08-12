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20 лучших сиквелов в истории кино от IndieWire — в топе «Супер Майк» и «Крёстный отец 2»

20 лучших сиквелов в истории кино от IndieWire — в топе «Супер Майк» и «Крёстный отец 2»
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Американское издание IndieWire представило топ-100 лучших сиквелов в истории. С помощью редакционного голосования журналисты составили список лучших продолжений в киноиндустрии.

Так, лидером топа внезапно оказался «Супер Майк XXL» — музыкальная драма с Ченнингом Татумом. Авторы отметили, что лента идеально иллюстрирует то, насколько другим и необычным может быть сиквел по отношению к оригиналу. На втором месте оказался «Крёстный отец 2» Френсиса Форда Копполы, замкнул тройку «2046» от китайского режиссёра Вонга Кар-Вая.

В первую десятку также вошли «Рассвет мертвецов», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Приключения Паддингтона 2» и «Чужие» Джеймса Кэмерона.

20 лучших сиквелов в истории кино от IndieWire

  1. «Супер Майк XXL» (2015).
  2. «Крёстный отец 2» (1974).
  3. «2046» (2004).
  4. «Мир Апу» (1959).
  5. «Рассвет мертвецов» (1978).
  6. «Сквозь оливы» (1994).
  7. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015).
  8. «Взгляд тишины» (2014).
  9. «Приключения Паддингтона 2» (2018).
  10. «Чужие» (1986).
  11. «Невеста Франкенштейна» (1935).
  12. «Звёздные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар» (1980).
  13. «Перед закатом» (2004).
  14. «Три цвета: Красный» (1994).
  15. «Терминатор 2: Судный день» (1991).
  16. «Миссия невыполнима: Последствия» (2018).
  17. «Сувенир: Часть 2» (2021).
  18. «Твин Пикс: Сквозь огонь» (1992).
  19. «Звёздные войны: Последние джедаи» (2017).
  20. «Завещание доктора Мабузе» (1933).
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