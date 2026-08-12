20 лучших сиквелов в истории кино от IndieWire — в топе «Супер Майк» и «Крёстный отец 2»

Американское издание IndieWire представило топ-100 лучших сиквелов в истории. С помощью редакционного голосования журналисты составили список лучших продолжений в киноиндустрии.

Так, лидером топа внезапно оказался «Супер Майк XXL» — музыкальная драма с Ченнингом Татумом. Авторы отметили, что лента идеально иллюстрирует то, насколько другим и необычным может быть сиквел по отношению к оригиналу. На втором месте оказался «Крёстный отец 2» Френсиса Форда Копполы, замкнул тройку «2046» от китайского режиссёра Вонга Кар-Вая.

В первую десятку также вошли «Рассвет мертвецов», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Приключения Паддингтона 2» и «Чужие» Джеймса Кэмерона.

20 лучших сиквелов в истории кино от IndieWire