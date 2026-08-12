Начались съёмки комедии «Удачные истории» от «Уральских пельменей»

Продюсерская компания «Уральские Пельмени» объявила о старте производства сериала «Удачные истории». Съёмки шоу займут несколько месяцев, после чего оно выйдет на телеканале СТС.

Будущая комедия расскажет о буднях жителей дачного посёлка: о подкаблучнике, готовым на всё, чтобы не расстраивать жену, мастере на все руки, председателе товарищества с чиновничьей хваткой, загадочной астрологине, хозяйке магазина и ПВЗ, маме, мечтающей выдать дочку замуж, паре в ожидании первенца, уставшем враче и других героях.

Автором идеи и продюсером выступает Сергей Исаев («Уральские пельмени»), а режиссёром – Михаил Соловьёв («Олень»). Главные роли в сериале сыграют Дмитрий Брекоткин, Светлана Пермякова, Дмитрий Соколов, Эвелина Блёданс и другие актёры.