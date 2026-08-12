15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
EWC 2026. Групповой этап. День 1. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки комедии «Удачные истории» от «Уральских пельменей»

Начались съёмки комедии «Удачные истории» от «Уральских пельменей»
Комментарии

Продюсерская компания «Уральские Пельмени» объявила о старте производства сериала «Удачные истории». Съёмки шоу займут несколько месяцев, после чего оно выйдет на телеканале СТС.

Будущая комедия расскажет о буднях жителей дачного посёлка: о подкаблучнике, готовым на всё, чтобы не расстраивать жену, мастере на все руки, председателе товарищества с чиновничьей хваткой, загадочной астрологине, хозяйке магазина и ПВЗ, маме, мечтающей выдать дочку замуж, паре в ожидании первенца, уставшем враче и других героях.

Автором идеи и продюсером выступает Сергей Исаев («Уральские пельмени»), а режиссёром – Михаил Соловьёв («Олень»). Главные роли в сериале сыграют Дмитрий Брекоткин, Светлана Пермякова, Дмитрий Соколов, Эвелина Блёданс и другие актёры.

Материалы по теме
«Крёстный отец» от мира фэнтези. Каким получился третий сезон «Дома дракона»
«Крёстный отец» от мира фэнтези. Каким получился третий сезон «Дома дракона»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android