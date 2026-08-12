«Нет никакого женского киберспорта». NS ответил на критику Zaaz в адрес Valve

Стример Ярослав NS Кузнецов раскритиковал заявление шведской киберспортсменки Зайнаб Zaaz Турки, которая обвинила Valve в упадке женской сцены Counter-Strike.

По мнению Кузнецова, в киберспорте нет разделения по полу, а результат определяется исключительно уровнем игры.

Нет никакого женского киберспорта. Киберспорт един для всех. Нет никакого разделения, нет мужских турниров по киберспорту. Есть просто турниры в любой дисциплине. Можешь перестрелять Донка? Садись и перестреливай Донка, получай зарплату и славу.

Стример также сравнил положение женских составов с тир-2 сценой и традиционным спортом, где внимание и доход получают только топовые спортсмены.

Вон тир-2 игроки в мужском CS сидят, у них не особо много зарплат и зрителей, но они не жалуются, прекрасно понимают, что до высокого уровня не дотягивают. Возьмите биатлон. Топ-100 биатлонист мира — это достаточно высокий результат, но никто даже не знает, кто это. Интересует только топ-5 или топ-10. Так везде.

Кузнецов добавил, что не понимает, чего именно добивается Zaaz своими заявлениями.

Что она хочет? Кому должно быть стыдно? Не умеешь играть — это твоя проблема. Ты либо показываешь результат, либо не показываешь.

Ранее Zaaz раскритиковала Valve после закрытия ESL Impact — единственной международной лиги для женских составов. В 2026 году проведено лишь 10 женских турниров с суммарным призовым фондом около $ 67 тыс.