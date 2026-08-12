В России вновь оштрафовали Google и «Телеграм» на 20 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google и мессенджер «Телеграм» за отказ удалять запрещённую информацию. Обе платформы признали виновными в административных правонарушениях.

Так, Google оштрафовали на 7,6 млн рублей. Компанию обвинили в нарушении двух протоколов по статье «Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации или интернет-страницы».

«Телеграм» обязали выплатить штраф три раза за один день — общая сумма составила 14,6 млн рублей. Мессенджер привлекли к ответственности за отказ удалить запрещённую информацию, включая опубликованные ответы на ЕГЭ и данные об экстремистских организациях. Платформу уже не первый раз штрафуют за подобные нарушения. В феврале сообщалось, что сумма задолженности «Телеграма» перед правоохранительными органами превышала 29 млн рублей.