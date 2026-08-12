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EWC 2026. Групповой этап. День 1. Стрим B
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В Шанхае прошёл медиадень The International 2026 — групповой этап стартует 13 августа

В Шанхае прошёл медиадень The International 2026 — групповой этап стартует 13 августа
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Организаторы The International 2026 завершили медиадни для всех 16 участников турнира. Команды провели финальные фотосессии и записали интервью перед стартом группового этапа.

Медиадни — традиционный этап подготовки к TI, на котором команды снимают портреты игроков, групповые фото и дают интервью для промоматериалов турнира. Это последний день перед началом соревнований, когда составы находятся вне игрового сервера.

Фото: Valve

Фото: Valve

Фото: Valve

Фото: Valve

Групповой этап TI15 стартует 13 августа в 5:00 по московскому времени. В первом туре Spirit сыграет с Xtreme Gaming, BetBoom Team — с OG, PARIVISION — с Resilience, Team Yandex — с L1ga Team. Формат — швейцарская система с bo3-сериями, топ-8 выходят в плей-офф.

The International 2026 пройдёт с 13 по 23 августа в Шанхае. Призовой фонд турнира превысил $ 2,8 млн.

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