JiJieHao сенсационно обыграла Team Spirit на EWC 2026 по CS 2

Ближневосточный состав JiJieHao одолел первый номер мирового рейтинга Team Spirit со счётом 13:10 на Mirage в матче группового этапа Esports World Cup 2026. Встреча прошла в формате best-of-1.

Единственным игроком Team Spirit, державшим команду в матче, стал Данил donk Крышковец — 23 фрага при 16 смертях и рейтинг 1,58. Дмитрий sh1ro Соколов провёл худшую карту на турнире с рейтингом 0,52 и K/D 8-15. Остальные игроки Spirit также не превысили рейтинг 1,20.

Со стороны JiJieHao выделились Дионис sinnopsyy Будечи (1,29) и ливанский снайпер Хусейн m1N1 Хиджази (1,21). Будечи ранее был известен по составу Bad News Eagles, с которым регулярно обыгрывал фаворитов.

Spirit рискует вылететь с группового этапа — в следующем матче команда сыграет с Luminosity в формате bo3 на вылет. JiJieHao встретится с GamerLegion за выход в плей-офф.