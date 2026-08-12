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EWC 2026. Групповой этап. День 1. Стрим B
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JiJieHao сенсационно обыграла Team Spirit на EWC 2026 по CS 2

JiJieHao сенсационно обыграла Team Spirit на EWC 2026 по CS 2
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Ближневосточный состав JiJieHao одолел первый номер мирового рейтинга Team Spirit со счётом 13:10 на Mirage в матче группового этапа Esports World Cup 2026. Встреча прошла в формате best-of-1.

CS 2. Esports World Cup 2026 . Группа A. 1/4 финала (верхняя сетка)
12 августа 2026, среда. 13:35 МСК
Team Spirit
Окончен
0 : 1
JiJieHao

Единственным игроком Team Spirit, державшим команду в матче, стал Данил donk Крышковец — 23 фрага при 16 смертях и рейтинг 1,58. Дмитрий sh1ro Соколов провёл худшую карту на турнире с рейтингом 0,52 и K/D 8-15. Остальные игроки Spirit также не превысили рейтинг 1,20.

Со стороны JiJieHao выделились Дионис sinnopsyy Будечи (1,29) и ливанский снайпер Хусейн m1N1 Хиджази (1,21). Будечи ранее был известен по составу Bad News Eagles, с которым регулярно обыгрывал фаворитов.

Spirit рискует вылететь с группового этапа — в следующем матче команда сыграет с Luminosity в формате bo3 на вылет. JiJieHao встретится с GamerLegion за выход в плей-офф.

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