15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
EWC 2026. Групповой этап. День 1. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Надеюсь, с ней всё хорошо»: фанаты переживают за Дженну Ортегу из-за резкого похудения

«Надеюсь, с ней всё хорошо»: фанаты переживают за Дженну Ортегу из-за резкого похудения
Комментарии

В шоу How I Got Here от журнала Esquire приняла участие звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега. В ролике актриса рассказывает об успехе мистического шоу и развитии её карьеры.

Однако фанаты артистки начали обсуждать в комментариях к видео совсем не её роли. Многих обеспокоило, что Ортега резко похудела и выглядит так, будто использовала для этого популярное лекарство оземпик. Некоторые уверены, что со здоровьем актрисы что-то не так, и сравнивают её с другой голливудской звездой, Арианой Гранде, чьё сильное снижение веса также вызывало бурное обсуждение в соцсетях. В комментариях пользователи желают Ортеге скорейшего выздоровления и переживают за её состояние.

Фото: Esquire

Что пишут фанаты про внешний вид Дженны Ортеги:

Не поймите меня неправильно, я рада её видеть, но, судя по комментариям, я не единственная, кто заметил, что она похудела. Конечно, это далеко не так плохо, как у Арианы Гранде или других, кто тоже резко худел, но что-то здесь не так.
Ух ты, нездоровая худоба в Голливуде поразила ещё одну замечательную актрису. Пожалуйста, поправляйся, Дженна!
Почему все в Голливуде вдруг превратились в скелетов?
Извините, если это невежливо, но она больна? Выглядит она неважно.
Оземпик убивает Голливуд на наших глазах.
За три года она превратилась из здоровой и красивой девушки в очередную голливудскую тень самой себя. Больно видеть, как она так меняется.
О новом фильме с Дженной Ортегой:
Видео
Вышел трейлер фантастического фильма «Клара и солнце» с Дженной Ортегой: в кино 23 октября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android