«Надеюсь, с ней всё хорошо»: фанаты переживают за Дженну Ортегу из-за резкого похудения

В шоу How I Got Here от журнала Esquire приняла участие звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега. В ролике актриса рассказывает об успехе мистического шоу и развитии её карьеры.

Однако фанаты артистки начали обсуждать в комментариях к видео совсем не её роли. Многих обеспокоило, что Ортега резко похудела и выглядит так, будто использовала для этого популярное лекарство оземпик. Некоторые уверены, что со здоровьем актрисы что-то не так, и сравнивают её с другой голливудской звездой, Арианой Гранде, чьё сильное снижение веса также вызывало бурное обсуждение в соцсетях. В комментариях пользователи желают Ортеге скорейшего выздоровления и переживают за её состояние.

Фото: Esquire

Что пишут фанаты про внешний вид Дженны Ортеги:

Не поймите меня неправильно, я рада её видеть, но, судя по комментариям, я не единственная, кто заметил, что она похудела. Конечно, это далеко не так плохо, как у Арианы Гранде или других, кто тоже резко худел, но что-то здесь не так.

Ух ты, нездоровая худоба в Голливуде поразила ещё одну замечательную актрису. Пожалуйста, поправляйся, Дженна!

Почему все в Голливуде вдруг превратились в скелетов?

Извините, если это невежливо, но она больна? Выглядит она неважно.

Оземпик убивает Голливуд на наших глазах.

За три года она превратилась из здоровой и красивой девушки в очередную голливудскую тень самой себя. Больно видеть, как она так меняется.