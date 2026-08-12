Шутер Helldivers 2 добавили в подписку PS Plus

Компания Sony сообщила, что знаменитый шутер Helldivers 2 появился в подписке PS Plus. Игра уже доступна для подписчиков тарифов Extra и Premium.

Вместе с выходом в PS Plus для Helldivers 2 стал доступен крупный апдейт Devoid of Liberty. В рамках обновления в игру добавили новую таинственную область для сбора данных, а также врагов для фракции Иллюминатов. Патч уже вышел на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

В Helldivers 2 также стартовал кроссовер с популярной фантастической вселенной Warhammer 40,000. В игре уже появился боевой пропуск, который добавляет для приобретения два тематических комплекта брони и другие предметы снаряжения — все они связаны с подразделением Кадианских Касркинов.