Триллер «Животные» c Беном Аффлеком и Джиллиан Андерсон выйдет 9 октября — тизер

Стриминговый сервис Netflix представил тизер фильма «Животные». Криминальный триллер выйдет в онлайн-кинотеатре уже 9 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Картина расскажет о кандидате в мэры Лос-Анджелеса, который узнаёт о похищении своего сына. Вместе со своей женой он идёт на крайние меры, чтобы добыть деньги для выкупа. В этот момент выяснятся тёмные секреты семьи политика.

Главную роль исполнил знаменитый актёр Бен Аффлек («Лакомый кусок»). Он также выступил режиссёром и сценаристом ленты. Помимо Аффлека, в картине снялись Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»), Керри Вашингтон («Джанго освобожденный»), Стивен Ян («Ходячие мертвецы») и другие артисты.