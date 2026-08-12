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Фильм Животные, Бен Аффлек, Джиллиан Андерсон, Нетфликс (2026): дата выхода, где смотреть, когда смотреть, тизер

Триллер «Животные» c Беном Аффлеком и Джиллиан Андерсон выйдет 9 октября — тизер
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Стриминговый сервис Netflix представил тизер фильма «Животные». Криминальный триллер выйдет в онлайн-кинотеатре уже 9 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Картина расскажет о кандидате в мэры Лос-Анджелеса, который узнаёт о похищении своего сына. Вместе со своей женой он идёт на крайние меры, чтобы добыть деньги для выкупа. В этот момент выяснятся тёмные секреты семьи политика.

Главную роль исполнил знаменитый актёр Бен Аффлек («Лакомый кусок»). Он также выступил режиссёром и сценаристом ленты. Помимо Аффлека, в картине снялись Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»), Керри Вашингтон («Джанго освобожденный»), Стивен Ян («Ходячие мертвецы») и другие артисты.

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