«Наконец я снова в команде». Россиянин FL4MUS — о возвращении в GamerLegion в CS 2

Рифлер GamerLegion Тимур FL4MUS Марев после победы над Luminosity (13:3) на Esports World Cup 2026 рассказал о возвращении в организацию и планах на сезон.

По словам FL4MUS, после полутора лет на скамейке и в арендах он впервые чувствует стабильность.

Чувствую облегчение. Наверное, впервые ощущаю, что я наконец снова в команде и могу просто играть в CS. Это не та ситуация, когда знаешь, что через несколько месяцев тебя здесь не будет. Может, если буду играть как бот, меня посадят на скамейку, но надеюсь, до этого не дойдёт.

FL4MUS также оценил потенциал нового состава и назвал топ-10 реалистичной целью при текущем уровне работы.

Если продолжим работать так же усердно, как работали, может быть, топ-10, топ-12 — это возможно. Я бы хотел выйти в плей-офф и не проиграть в первом раунде.

21-летний россиянин вернулся в GamerLegion 17 июля после полутора лет без постоянной команды. В декабре 2024-го он перешёл в Virtus.pro, но был посажен на скамейку спустя шесть месяцев — его рейтинг упал с 1,10 до 0,94. После этого FL4MUS играл на аренде за OG и BetBoom, с которым дошёл до плей-офф мэйджора в Кёльне. GamerLegion сейчас занимает 22-е место в мировом рейтинге VRS.